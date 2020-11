Jovem pula de carro em movimento após assédio de motorista em SC

Uma mulher pulou de um carro em movimento no início da tarde desta quarta-feira (4) no centro de Videira. O fato foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento no cruzamento da Rua Coronel Schmidt com a Rua Brasil. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento exato. O veículo não para e ela atravessa a rua mancando.

De acordo com relato de pessoas que presenciaram a cena, a garota tomou a atitude após ser assediada pelo motorista, que teria oferecido carona e emprego. O Ford/Focus com placas de Iomerê não parou.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e identificou o veículo, um Ford/Focus com placas de Iomerê. O caso será investigado pela DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso).

Fonte: Rádio Videira