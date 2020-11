Frutas da primavera: Laranja e mamão: refrescantes e ricos em vitamina C

A primavera é, para muitos, uma estação agradável. Porém, mesmo com temperaturas amenas, é necessário manter os cuidados com a saúde. Para refrescar-se e hidratar-se, a laranja e o mamão são excelentes alternativas. As frutas são ricas em nutrientes, principalmente vitamina C – que auxilia na cicatrização, contribui para o bom funcionamento do organismo, aumenta as defesas do corpo, previne gripes e resfriados, ajuda na absorção do ferro, além de melhorar o movimento intestinal e facilitar a digestão.

Além desses benefícios, cada fruta possui nutrientes excelentes para a saúde. O mamão é rico em licopeno e betacaroteno – essenciais para o coração, a visão e a pele – e fonte de vitamina A e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico e combatem os radicais livres. “Ainda, possui potássio, minerais, ferro e vitamina B2. Esse complexo nutritivo aumenta a resistência dos ossos, ameniza a fadiga e ajuda a normalizar as taxas de colesterol no organismo. O mamão também é um bom aliado para as pessoas que seguem uma alimentação regrada e precisam emagrecer”, destaca a nutricionista do Fort Atacadista Chapecó Letícia Tizziani.

Já a laranja é rica em açúcar e carboidratos, indispensáveis fontes de energia. Também auxilia no combate do colesterol ruim, no controle da pressão arterial, na prevenção de aterosclerose – acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias –, na correção de acidez no organismo, além de proteger contra o câncer de cólon, melhorar a circulação do sangue e ajudar no tratamento de problemas digestivos, complicações bucais e infecções.

Conforme a nutricionista, esses benefícios são resultados da concentração de potássio, tiamina, folato, vitamina E e carotenos. A vitamina C e as fibras também presentes na fruta reduzem o inchaço e a azia devido a produção de sucos digestivos, aumenta o nível de citrato na urina e previne pedra nos rins.

“Para tratar cálculo renal, o ideal é sempre buscar orientação médica. Porém, beber um copo de suco de laranja por dia pode ajudar a prevenir e a expelir as pedras. Já o suco de laranja com mamão, além de amenizar a sensação térmica, é recomendado, principalmente, para tratar a prisão de ventre. Os nutrientes da laranja aliados a papaína do mamão estimulam os movimentos intestinais e ajuda a eliminar as fezes”, complementa Letícia.

RECEITA

Para preparar o suco são necessárias seis laranjas, um mamão e gelo. Esprema as laranjas e reserve. Após, descasque o mamão, tire as sementes e corte em pedaços médios. Coloque o suco das laranjas e o mamão no liquidificador. Bata e sirva!