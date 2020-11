Milho: oferta aumenta no mercado interno, mas preços ainda são elevados

O mercado brasileiro de milho teve uma quinta-feira, 12, de preços pouco alterados, de estáveis a ligeiramente mais baixos. Segundo o consultor de Safras & Mercado, Paulo Molinari, houve alguma maior oferta de modo localizado, mas no geral não houve grandes mudanças.

No Porto de Santos, o preço ficou em R$ 75/84 a saca. No Porto de Paranaguá (PR), a cotação chegou a R$ 75/78 a saca.

No Paraná, o valor ficou em R$ 77/79a saca em Cascavel. Em São Paulo, a saca chegou a R$ 80/82 na Mogiana. Em Campinas CIF, o preço foi de R$ 81/83 a saca.

No Rio Grande do Sul, o valor ficou em R$ 85/87 a saca em Erechim. Em Minas Gerais, a cotação chegou a R$ 74/76 a saca em Uberlândia. Em Goiás, o valor pago esteve em R$ 72 – R$ 74 a saca em Rio Verde – CIF. No Mato Grosso, o preço ficou a R$ 74/76 a saca em Rondonópolis.

Com informações Canal Rural