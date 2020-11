Resgate do passado: Colheita de trigo como antigamente foi encenada por comunidade

O objetivo desta vivência foi documentar e resgatar o passado, sendo que Anta Gorda faz parte do Caminho dos Moinhos..

Colheita de trigo como antigamente foi encenada na Linha Viena – Anta Gorda na propriedade de Euclides Di Domenico, que foi idealizada por Leocélio Alba e sua esposa Solange. Foi uma quarta feira ensolarado,onde mais de trinta pessoas da comunidade participaram da colheita de trigo: corte, fazer os feixes com a amarração com um cipó, carregar os feixes na carroça, trilhar, ensacar o trigo,… E no final as crianças brincaram no monte da palha e teve um lanche compartilhado entre os participantes para celebrar a colheita. Valeu, foi muito divertido e muita emoção. Fiquei feliz pelo convite muito agradecida em poder participa desta vivência. Parabéns comunidade da Linha Viena em especial aos idealizadores desse resgate. Viva a colheita.

Veja as imagens como foi este dia especial de resgate do passado:

































