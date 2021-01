Altair Silva assume a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina

O deputado estadual Altair Silva é o novo secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. A solenidade de posse acontecerá nesta segunda-feira, 18, às 18h30min, com a presença do governador Carlos Moisés e integrantes do colegiado.

O novo secretário é natural de Major Gercino (SC), tem 54 anos, é técnico agrícola e advogado, com MBA em Agrobusinness pela Fundação Getúlio Vargas. Ao longo de sua trajetória profissional, Altair Silva sempre teve forte ligação com o agronegócio catarinense, com passagem pela Secretaria Municipal da Agricultura de Chapecó e contribuição em diversas entidades envolvidas com o setor. Em 2018, foi eleito deputado estadual com mais de 30 mil votos.

A Secretaria de Estado da Agricultura possui três empresas vinculadas – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A (Ceasa/SC) – e investe mais de R$ 620 milhões por ano nas atividades de pesquisa agropecuária, extensão rural, defesa sanitária animal e vegetal, inovação, comercialização e fomento agropecuário.

Devido à pandemia do coronavírus, a cerimônia será restrita aos convidados e transmitida online pelo canal oficial do Governo do Estado.

::: Acompanhe a posse a partir das 18h30min

SERVIÇO

O quê: Solenidade de posse do novo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural

Onde: Teatro Pedro Ivo – Rodovia SC-401, km 15, nº 4600, em Florianópolis

Quando: Nesta segunda-feira, 18, às 18h30min

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural