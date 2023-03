SC amplia vacinação bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários

A aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 foi liberada a todos os grupos prioritários acima dos 12 anos, nesta terça-feira (21), pela SES (Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina). A decisão segue a recomendação do MS (Ministério da Saúde) que descartou a necessidade de aguardar a finalização de uma fase para início de outra.

Segundo o MS, inicialmente os grupos prioritários foram divididos em fases para facilitar a operacionalização da imunização. No entanto, com a entrega oportuna das vacinas para os estados e a capacidade de distribuição, não existe mais a necessidade de escalonar a aplicação de doses.

Agora, estão aptos a tomar a vacina bivalente todas as pessoas que integram um dos grupos prioritários:

abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência (ILPI);

idosos com 60 anos ou mais;

pacientes imunocomprometidos;

população das comunidades indígenas e quilombolas;

gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto);

trabalhadores da saúde;

pessoas com deficiência permanente;

população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Para receber a dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente, além de fazer parte de um dos grupos prioritários, é necessário que a pessoa tenha 12 anos ou mais; se vacinado com pelo menos duas doses da monovalente (Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Janssen) e tenha tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

A ampliação já havia sido anunciada em alguns municípios catarinenses, como: Blumenau, São Miguel do Oeste, Florianópolis, Itajaí e Joinville.

Com a liberação, a estratégia de vacinação fica sob autonomia municipal, salienta a gerente de imunização da Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica), Arieli Fialho.

“A nossa recomendação é que a população sempre busque informações com a Secretaria de Saúde da cidade onde mora sobre os locais e horários de vacinação e grupos que estão sendo vacinados. Isso porque um município pode optar por liberar um grupo antes ou depois, conforme a disponibilidade de doses, equipes de vacinação, entre outros motivos”, destaca a gerente.

O público-alvo total dos grupos prioritários para receber a dose da vacina bivalente é de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. O estado de Santa Catarina já recebeu do Ministério da Saúde e distribuiu aos 295 municípios catarinenses 671.094 doses.

Até o momento, segundo o vacinômetro federal, foram aplicadas 110 mil doses.

A gerente reforça que as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a aplicação da vacina bivalente devem seguir o esquema de vacinação com a aplicação das doses do esquema primário e doses de reforço monovalentes, conforme a faixa etária