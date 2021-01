Chuva intensa prejudica lavoura de arroz em SC; é difícil dedicar o ano inteiro, com suor e trabalho, e ver a situação que se encontra hoje a propriedade”, lamenta produtor

Nas últimas horas, regiões de Santa Catarina foram castigadas pelo alto acumulado de chuva que já superou a média mensal em alguns municípios. Em Rio dos Cedros, área rural, o produtor de arroz Luizinho Vasselai lamenta os danos na lavoura que estava na fase de colheita.

“Fui atingido pelas cheias do Rio dos Cedros. A minha propriedade está debaixo d’água há 3 dias Não sei ainda calcular os prejuízos causados por essas cheias, mas é difícil dedicar o ano inteiro, com suor e trabalho, e ver a situação que se encontra hoje a propriedade”, lamentou.

O diretor de Agricultura do município, Carlos Luiz Zanella, falou sobre os estragos causados pela chuva. “Essa semana de chuvas acionou o sistema de alarmes no município. A questão do nosso arroz irrigado, que está na colheita, acaba dificultando porque várias arrozeiras estavam cobertas pela água. Há também a silagem, que muitos produtores aproveitam para fazer nessa época do ano e a umidade e chuva acabam atrapalhando”.

A chuva intensa também provocou enchentes em Benedito Novo, na região do Vale do Itajaí. De acordo com a Defesa Civil, o rio Benedito ficou acima do nível considerado normal.

A rodovia SC-477 que liga o município até Timbó também registrou alagamentos, impedindo a passagem de veículos. O mesmo cenário de danos causados pela forte chuva também foi encontrado em Timbó.

