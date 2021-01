Litoral catarinense tem 68% dos pontos favoráveis para banho

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA/SC) divulga o novo relatório de balneabilidade referente a coletas realizadas entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2021. De acordo com a pesquisa de qualidade da água do mar, 68% dos pontos analisados no Litoral estão próprios para banho humano.

Em Florianópolis, 64 pontos estão próprios para banho, o que representa 73,6%. No restante do Litoral, 93 apresentaram resultados positivos para balneabilidade, o que indica 64,6%. Em comparação ao relatório anterior, dez pontos passaram da condição de próprio para impróprio e 12 pontos passaram da condição de impróprio para próprio.

A pesquisa de qualidade das águas é realizada nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Gov. Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e São José.

O Instituto solicita que se evite o banho, principalmente nas proximidades de desembocadura de rios e tubulações após a ocorrência de fortes chuvas.O IMA conta com apoio do Corpo de Bombeiros para a realização das coletas. O resultado pode ser acessado em balneabilidade.ima.sc.gov.br e no aplicativo Praia Segura.

>>> Confira o Relatório de Balneabilidade na íntegra

Por Claudia Xavier

Assessoria de Imprensa IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina