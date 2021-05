Vacinação em SC: Governo do Estado recebe nova remessa com 138,9 mil doses do laboratório AstraZeneca/Fiocruz

Mais uma remessa com 138.900 doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pelo laboratório AstraZeneca/Fiocruz chegou ao estado nesta quinta-feira, 6. Os imunizantes já estão a caminho da Central Estadual de Rede de Frio para a organização da logística de distribuição para as 17 centrais regionais do estado. Com mais essa remessa, Santa Catarina soma um total de 2.468.990 doses recebidas.

“A chegada desse novo lote de vacinas é muito importante para mantermos o ritmo de vacinação em Santa Catarina. Estamos avançando com a segunda dose dos idosos e também com a imunização dos doentes crônicos. Vamos garantir que essas doses cheguem da forma mais célere possível aos municípios”, afirma a governadora Daniela Reinehr.



Segundo a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, a expectativa é receber um quantitativo maior de vacinas a partir deste mês. “As pessoas com mais de 60 anos e que por algum motivo ainda não se vacinaram devem procurar os locais de vacinação em seus municípios de residência. Precisamos imunizar essa parcela da população rapidamente”, enfatiza a secretária.

“O recebimento de mais doses da vacina contra a Covid-19 é importante para que o Estado siga a vacinação dos grupos prioritários elencados para esse momento. Além disso, os municípios devem organizar estratégias para que, a partir do recebimento das doses, comecem a vacinação das pessoas”, avalia João Augusto Brancher Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

É importante lembrar que todas as medidas de prevenção ao coronavírus como o uso de máscara, álcool em gel, além do distanciamento social devem ser mantidas durante a vacinação.

Doses aplicadas em SC



O Balanço Parcial de vacinação contra a Covid-19 divulgado nesta quarta-feira, 5, mostra que o estado aplicou um total de 1.792.653 doses da vacina contra a Covid-19 na população dos grupos prioritários. Do total, 1.163.617 foram da primeira dose (D1) e 629.036 da segunda (D2). Em um comparativo com o boletim divulgado na segunda-feira, 3, houve um aumento de 84.944 no número de doses aplicadas.

