Granizo não derrete após 24 horas e estragos são relatados em pomares de Maçã de São Joaquim

O granizo que ocorreu na tarde deste último (14) domingo deixou uma marca inesquecível para os produtores de maçã da região de São Joaquim, especialmente para aos fruticultores da localidade da Invernadinha que presenciaram cenas raras em seus pomares.

A intensidade do granizo foi tanta que na segunda-feira (15), mais de 24 horas após a chuva, ainda havia granizo nas telas e no chão dos pomares, mesmo com a temperatura de máxima de cerca de 24ºC do verão joaquinense.

Palanques com mais de 20cm de diâmetro não suportaram o peso do gelo e quebraram como se fossem palitos. Já nos pomares que não possuíam telas foram praticamente condenados devido ao choque da pedra de gelo com o fruto da maçã.

Ainda não se há levantamento oficial sobre todas as áreas atingidas pelo granizo no município de São Joaquim, mas há produtores que já relatam a perda de 100% do fruto na gala e na fuji na região inicial da Invernadinha, há cerca de 8km do centro de São Joaquim.