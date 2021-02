Macacos são encontrados mortos em Campo Belo do Sul e equipes de saúde suspeitam de febre amarela

Nesta segunda (15), foram encontrados três macacos da espécie bugio mortos em uma mata próximo ao perímetro urbano de Campo Belo do Sul.

Os animais mortos estavam muito próximo a residências em um mato próximo ao perímetro urbanos, a Secretaria Municipal de Saúde através da vigilância Epidemiológica de Campo Belo do Sul pede para que os moradores próximos das ruas Tomás Ribeiro da Silva e João de Deus Viera Branco, que não tenham sido imunizadas, que venham com urgência fazer a vacina da febre amarela.

Pois a suspeita das mortes dos bugios é da doença febre amarela, além dos três animais encontrados mortos aqui na cidade, mais tarde três macacos foram encontrados mortos na localidade do Morro do Chapel.

Lembrando que o macaco não transmite a doença e sim os mosquitos infectados, a vigilância Epidemiológica de Campo Belo do Sul faz um alerta sobre a Febre Amarela a toda a população que o Vírus da Febre Amarela está circulando já na Serra catarinense.

Por esse motivo a Secretaria de Saúde do município já dispõe da vacina contra a Febre Amarela disponível diariamente, e fara uma campanha de vacinação no sábado (20), das 8h às 16h30, com o público alvo, crianças acima de 9 meses de idade e adultos e idosos.

Lembrando que a única proteção contra a doença é através da vacinação, pois é uma doença grave, por isso não deixe de procurar a Unidade Básica de Saúde para tomar a vacina da febre amarela.

Com informações Vitrine