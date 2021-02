Epagri lança novo cultivar de arroz nesta sexta-feira

A Epagri lança nesta sexta-feira, 19, o seu 33º cultivar de arroz irrigado, o SCS125. O lançamento ocorre em Rio do Sul, às 10h, na 3ª Abertura de Colheita de Arroz Irrigado de Santa Catarina, promovida pela Cravil. Em decorrência da pandemia, a cerimônia de lançamento será restrita a autoridades, mas poderá ser acompanhada pelo público no link.

“O lançamento do arroz SCS125 é mais uma prova da excelência da atuação da Epagri na cadeia produtiva do arroz. Tanto esse, como nossos outros cultivares do grão, foram desenvolvidos pensando nas necessidades dos rizicultores catarinenses e buscam oferecer mais produtividade e sustentabilidade nas lavouras. O resultado desse trabalho se vê no campo, com Santa Catarina se firmando cada vez mais como um dos maiores produtores de arroz do Brasil”, declara Edilene Steinwandter, presidente da Epagri.

O arroz SCS125 foi desenvolvido pela Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI), que é uma referência nacional em pesquisa pública com o grão. “O cultivar destaca-se pelo alto potencial produtivo, boa qualidade de grãos, ciclo longo (tardio), resistência ao acamamento e bom nível de sanidade geral”, descreve Alexander de Andrade, pesquisador da EEI. O SCS125 é indicado para parboilização.

Nos ensaios Valor de Cultivo e Uso (VCU) o novo arroz apresentou excelente desempenho agronômico e estabilidade. Andrade explica que o cultivar é recomendado para cultivo em sistema pré-germinado em todas as regiões produtoras de arroz irrigado de Santa Catarina. “O SCS125 tem uma base genética um pouco maior que alguns outros cultivares da Epagri, sendo oriundo do cruzamento realizado na safra 2007/2008, envolvendo, entre outros genitores, a Epagri 108 e SCSBRS Tio Taka” relata o pesquisador da EEI.

Sanidade

Edivani Coelho, engenheiro-agrônomo da Agrogiusti, já começou a plantar o SCS125 nos campos da empresa produtora de sementes de arroz. A lavoura tem três hectares de sementes básicas e 10 hectares para produção de semente certificada, que depois será revendida aos agricultores interessados. Ele diz que o material vem se comportando muito bem, com um arranque inicial muito adequado, a planta apresentando vigor inicial e perfilhamento muito bom.

A sanidade é destaque na avaliação do Edivani. Ele relata que a condição climática foi muito favorável ao surgimento de doenças, com dias nublados e chuvosos. Apesar do cenário, o engenheiro-agrônomo afirma que o material veio se destacando, em termos de sanidade, dentre os outros cultivares que a Agrogiusti cultiva. “A avaliação do desempenho do cultivar até o momento é muito boa, estamos muito satisfeitos, a expectativa é boa com relação à produtividade, sanidade e qualidade da semente”, relata.

Andrade explica que a Cravil tem sido uma importante parceira do projeto arroz, executado pela Epagri com objetivo de fomentar pesquisas para desenvolver a orizicultura catarinense. Sindarroz-SC, Associação dos Produtores de Sementes de Arroz Irrigado (Acapsa), Finep, Fapesc, CNPq e algumas universidades, entre elas a Udesc/CAV, de Lages, também se destacam nessa parceria.

Dia de Campo

A abertura da colheita e lançamento de novo cultivar de arroz da Epagri integram o Dia de Campo Cravil, que será realizado também de forma on-line entre 17 e 19 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pelo site www.diadecampo.cravil.com.br. No evento, a Epagri irá apresentar suas tecnologias para o arroz, entre elas os cultivares lançados em anos anteriores.

Serviço

O quê: lançamento do cultivar de arroz irrigado SCS125 e 3ª Abertura de Colheita de Arroz Irrigado de Santa Catarina

Quando: sexta-feira, 19 de fevereiro, às 10h

Onde: www.diadecampo.cravil.com.br

Informações e entrevistas: Alexander de Andrade, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Itajaí, pelo fone (47) 99901-4074

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri