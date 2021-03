Homem reage a assalto no centro de São Joaquim

As imagens da Câmara de Segurança da Mercearia do Seu Pedrinho, uma das mais tradicionais de São Joaquim, localizada na Rua Lauro Muller são impressionantes e mostram o exato momento em que o proprietário reage a um assalto.

Eram por volta de 11h40min da manhã desta terça (02) quando um homem encapuzado entra na mercearia, disfarça e segue em direção ao senhor que estava no caixa, ele saca uma arma das botas e anuncia o assalto.

Veja o momento do assalto:

Seu Pedrinho, o proprietário da mercearia, reage imediatamente, tenta dar um mata-leão e prende a arma com um dos braço tentando prender o assaltante contra a parede.

Neste momento, o assaltante também reage e empurra fortemente o proprietário que cai no chão, o meliante pega o dinheiro que estava debaixo do caixa e foge correndo.

Pedrinho relatou que em momento algum se sentiu intimidado: -“Não tive medo nenhum, atleta que sou, fui para cima e tentei tomar a arma do bandido. Ele sacou a arma da bota e me apontou, então tentei imprensar ele contra a parede, mas ele me empurrou.” Contou Pedrinho

Se estima que o assaltante tenha levado cerca de 500 reais do caixa.