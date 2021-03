Dia de campo virtual apresenta resultados da Epagri com pastagens, grãos, plantas de cobertura e manejo do solo

No dia 31 de março, das 19h às 21h, a Epagri promove um dia de campo virtual para demonstrar a potencialidade de seus cultivares de feijão, as características de suas variedades de milho de polinização aberta, o desempenho de forrageiras desenvolvidas pela Embrapa, a indicação de plantas de cobertura para melhoria de solo e uma nova tecnologia de avaliação da qualidade de solo. O evento será no canal de capacitações on-line da Epagri, gratuito e sem necessidade de inscrição prévia. Haverá emissão de certificados aos participantes interessados.

Evento traz indicação de plantas de cobertura para melhoria de solo. Foto: Alex Skolaude

Segundo o coordenador do evento, Donato João Noernberg, esses assuntos serão abordados em quatro estações, instaladas em área cultivada desde o ano passado em uma unidade demonstrativa do Centro de Educação Profissional Vidal Ramos (Cedup). “As parcelas foram implantadas na escola técnica com o objetivo de aprimorar os conteúdos didáticos dos alunos e, por meio de um dia de campo presencial, levar conhecimento para as respectivas famílias e para os agricultores do entorno. Em função da pandemia, decidimos promover o evento na modalidade on-line e no período noturno, pois além de evitar a aglomeração de pessoas, ampliamos a participação das famílias produtoras interessadas, que nesta época estão envolvidas com a colheita de grãos”, diz o extensionista rural, que também é líder dos programas Grãos e Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri no Planalto Norte Catarinense.

O dia de campo é uma realização Epagri em parceria com a Embrapa e o Cedup Vidal Ramos. Confira as tecnologias apresentadas em cada estação do evento.

Estação 1 – Variedades de milho de polinização aberta (VPA) da Epagri

As variedades de milho de polinização aberta da Epagri serão apresentadas no evento. Foto: Alex Skolaude

– SCS154 Fortuna, SCS155 Catarina e SCS156 Colorado.

Assuntos: Principais características dos cultivares, produtividade, custo-benefício da semente e resistência às variações climáticas, pragas e doenças.

Instrutor: Eduardo Neves Vieira (extensionista rural da Epagri).

Estação 2 – Cultivares de feijão da Epagri

SCS204 Predileto é um dos cultivares de feijão desenvolvidos pela Epagri. Foto: Alex Skolaude

– SCS204 Predileto, SCS206 Potência e SCS205 Riqueza.

Assuntos: Principais características dos cultivares, densidade de semeadura e manejo da adubação.

Instrutor: Juliano de Oliveira (extensionista rural da Epagri).

Estação 3 – Cultivares de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) do programa de melhoramento genético de capim-elefante da Embrapa

Unidade conta com cultivares de pastagem da Embrapa. Foto: Alex Skolaude

– BRS Kurumi e BRS Capiaçu

Assuntos: Características morfológicas, características agronômicas, aptidões de usos e manejo.

Instrutor: Antônio César Bortoletto (Embrapa – Estação Experimental de Canoinhas).

Estação 4 – Plantas de cobertura do solo

Plantas de cobertura melhoram os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Foto: Alex Skolaude

– Crotalária (Breviflora, Ochroleuca, Spectabilis), feijão-de-porco, guandu-anão, guandu-amarelo, mucuna-cinza, mucuna-anã, mucuna-verde, teosinto, capim-sudão e trigo-mourisco.

Assuntos: Principais características das espécies, definição de plantas de cobertura e efeitos na melhoria dos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo.

Instrutor: Vitor Mendes Lehmkuhl (extensionista rural da Epagri).

Estação 5 – Manejo conservacionista de solo

Dia de campo vai mostrar uma nova tecnologia de avaliação da qualidade de solo. Foto: Alex Skolaude

Assuntos: Avaliação da qualidade do solo através do método de perfil cultural e sistemas conservacionistas do solo.

Instrutor: Donato João Noernberg (Epagri – Coordenador do Programa Planorte Água e Solo/Grãos.

Serviço:

O que: Dia de campo virtual: cultivares de forrageiras, milho e feijão, plantas de cobertura e manejo conservacionista do solo

Quando: 31 de março, das 19h às 21h

Onde: canal de capacitações on-line da Epagri. Para participar, clique aqui.

Informações e entrevistas: Donato João Noernberg, coordenador do evento, pelo fone: (47) 99173-2057.

Por Gisele Dias, Jornalista Epagri