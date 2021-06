Estado e entidades do agronegócio vão arrecadar e doar alimentos para famílias em vulnerabilidade no campo

O agronegócio catarinense pretende investir R$ 1 milhão na compra de cestas básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e de renda no meio rural. A ação faz parte do movimento nacional Agro Fraterno, que em Santa Catarina será liderado pelo Governo do Estado e entidades do setor. A intenção das instituições e lideranças é atender cerca de 17 mil famílias que vivem em condições de extrema pobreza no campo.

“Essa é uma brilhante iniciativa que demonstra a generosidade do setor produtivo catarinense. A pandemia, infelizmente, trouxe impactos negativos e existem muitas pessoas que precisam do nosso apoio. Santa Catarina tem uma tradição muito forte de união, cooperação e solidariedade e temos certeza de que nesse momento não será diferente. O setor produtivo irá levar alimentos para quem mais precisa”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social deverá apoiar com a logística de entrega das cestas básicas e seleção dos beneficiários.

“Santa Catarina é um estado rico e pujante, mas nós percebemos que temos também um grande problema, que não pode ser ignorado. Essa é uma modesta iniciativa do agro de Santa Catarina, um setor que não parou e que coleciona resultados positivos ao longo do ano. Chegou a hora de olharmos por aqueles que mais precisam”, ressalta o presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo.

Fazem parte da iniciativa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina (Fecoagro), Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Santa Catarina (Fetaesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), Associação Catarinense de Avicultura (Acav) e Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no Estado de Santa Catarina (Sindicarne).

Ações a longo prazo

Durante encontro do secretário da Agricultura Altair Silva com as lideranças do agronegócio catarinense nesta terça-feira, 1º de junho, foram discutidas ações e projetos específicos para esse público, que muitas vezes não tem acesso aos programas disponíveis para os agricultores familiares.

“Lá do meio rural não sai só produção, temos pessoas passando necessidades. Esse é o início de um projeto maior e muito importante para o desenvolvimento dessas famílias, para levar mais renda e qualidade de vida para os catarinenses”, comenta o presidente da Fetaesc, José Walter Dresch.

A intenção é unir os esforços da Epagri e do Sistema Senar para levar capacitações e assistência técnica para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e de renda. A Secretaria da Agricultura estuda ainda a criação de um projeto para incentivar os jovens a investirem na produção, gerando um maior retorno financeiro para a comunidade.

Programa Agro Fraterno



Movimento nacional liderado pelo Sistema Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Organização das Cooperativas Brasileiras e Instituto Pensar Agro, que vai levar alimentos às famílias carentes em todo o país. A iniciativa já arrecadou inicialmente 5 mil cestas básicas e a meta é passar de um milhão de cestas distribuídas.

O programa é voltado para a participação de produtores, empresas e entidades ligadas ao setor, que podem fazer a adesão de forma voluntária. As doações são livres e podem ser feitas tanto com cestas básicas, recursos ou alimentos, de acordo com a opção dos doadores.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural