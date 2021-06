Preço da gasolina e do diesel continua disparando sem dar alívio ao bolso dos brasileiros

O dólar vem se desvalorizando em relação ao real e acumula perdas abaixo dos R$ 5 – uma marca que não era atingida há praticamente um ano. A moeda americana fechou cotada a R$ 4,96 na última quarta-feira (23/6), valor próximo do que havia sido registrado em junho do ano passado. Porém, os brasileiros que contaram com um alívio no bolso referente aos gastos com combustíveis, já que a moeda norte-americana influencia o preço do petróleo e de seus derivados, acabou se frustrando na hora de abastecer com a gasolina ou diesel. Sem contar, que atualmente, o etanol atingiu a casa dos R$ 6 e o GNV R$ 5 em algumas regiões brasileiras, deixando o consumidor de mãos e pés atados.

O preço da gasolina vem aumentando nos postos de combustíveis, semana a semana desde a metade de abril, e o preço do diesel sobe sem pausas desde o início de maio. Realidade bem diferente da previsão do governo, que projetou que o preço dos combustíveis no país iria “baixar de novo”, devido à queda do dólar.

O litro da gasolina comum nas bombas avançou 28,24%, passando de R$ 4,426 na semana de 11 a 17 de abril para R$ 5,676 na semana passada (2 a 6 de junho). Nesse mesmo período, o dólar recuou 9,73%, dizem os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Já o óleo diesel sofreu alta de 7,05%, indo de R$ 4,196 (semana de 25 de abril a 1º de maio) para R$ 4,492 na última semana. A queda do dólar nesse intervalo foi de 6,8%.

Com informações CPJ