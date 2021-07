SC lança programas de apoio à resiliência hídrica no meio rural

O Governo do Estado lança nesta quarta-feira, 14, às 14 horas, dois programas de apoio à resiliência hídrica em Santa Catarina. O lançamento acontece em uma live, no canal de capacitações da Epagri, quando as duas ações serão apresentadas em detalhes. Os programas são promovidos pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e operacionalizados pela Epagri.

“Com os programas que vamos disponibilizar, iremos ampliar a infraestrutura hídrica, o armazenamento de água e a preservação de mananciais. São ações que devem mudar a vida de quem vive no campo, diminuindo os impactos causados pela estiagem aos produtores e às famílias catarinenses. Seguimos apoiando os trabalhadores rurais, para que tenham ainda mais qualidade de vida e boas condições de trabalho”, frisou o governador Carlos Moisés.

O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, adiantou que, em três anos, o Estado vai investir R$ 300 milhões nos programas. Ele destacou que a importante decisão teve apoio da bancada do Oeste na Assembleia Legislativa e principalmente do governador Carlos Moisés. Para o secretário, esse é um investimento que o governo faz com retorno garantido, pois a disponibilidade de água nas propriedades rurais vai propiciar o aumento da produtividade e da renda no campo. “O bom uso dos recursos hídricos vai fazer com que as propriedades sejam autossustentáveis em água, e isso trará o desenvolvimento de forma sustentável “, ponderou.

Ainda em 2021, o governo vai disponibilizar R$ 70 milhões aos agricultores, por meio dos dois programas. “Essa conquista é resultado das articulações do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), além de organizações do setor, como cooperativas, federações e sindicatos”, relatou Edilene Steinwandter, presidente da Epagri. Ela lembrou que os programas vão permitir a construção de soluções duradouras relacionadas à água no meio rural, contornando assim o histórico problema da estiagem, que periodicamente atinge importantes regiões agrícolas do Estado.

Programas

O Investe AGRO SC – Água para o Campo apoiará financiamentos de até R$ 150 mil por família agricultora. O valor deve ser investido em sistemas de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água para utilização na propriedade, como proteção de fontes, filtragem e bombeamento de água, entre outros. O pagamento se dará em até oito anos e o programa paga até 3% dos juros ao ano em parcela única. Podem acessar os produtores rurais com mais de 50% da renda vindos da agricultura.

No Programa Prosolo e Água SC – Cultivando Água e Protegendo o Solo, os agricultores enquadráveis no Pronaf poderão acessar até R$ 130 mil. O prazo para pagamento é de até cinco anos, em quatro parcelas anuais, sem juros, já que o ano inicial é de carência. O Programa paga 50% do investimento para beneficiários que saldarem as parcelas em dia. Como condição, os agricultores terão de implantar práticas de manejo do solo e da água, com aplicação mínima de 20% dos recursos para recuperação ou isolamento de mata ciliar, isolamento ou proteção de nascente, ou, ainda, terraceamento. Com a verba, poderão adquirir ou alugar equipamentos, contratar serviços, comprar mudas e realizar outras ações específicas.

Para acessar os dois programas, os agricultores interessados devem procurar o escritório da Epagri em seus municípios, após o lançamento da quarta-feira.

Serviço

O que : live de lançamento de programas de apoio à resiliência hídrica em Santa Catarina

: live de lançamento de programas de apoio à resiliência hídrica em Santa Catarina Quando : quarta-feira, 14 de julho, às 14h

: quarta-feira, 14 de julho, às 14h Onde: no canal de capacitações da Epagri (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=klSOTsnpN54)



Informações e entrevistas

Darlan Rodrigo Marchesi, Gerente Estadual de Extensão Rural e Pesqueira da Epagri: (48) 3665 5297 / 98800 6558.

Léo Teobaldo Kroth, Diretor de Cooperativismo e Agronegócios da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural: (48) 3664 4420.



Por Gisele Dias, assessoria de imprensa Epagri