Frio intenso: conheça recomendações da Epagri para fruticultores do Sul de SC

Pesquisadores da Estação Experimental da Epagri em Urussanga dão as recomendações para que os fruticultores do Sul de Santa Catarina minimizem prejuízos causados pela intensa onda de frio esperada para o Estado a partir de quarta-feira, 28.

O pesquisador Marcio Sônego avalia que, caso o vento seja mais constante, pode livrar a região das geadas na quarta e quinta. “Mas o vento frio pode causar alguns danos também”, destaca.

O Sul de Santa Catarina é o principal produtor de maracujá e pitaia do Estado. A região também vem se destacando como um importante polo produtor de banana orgânica.

O Sul de Santa Catarina é o maior produtor de pitaia do Estado (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Maracujá

O vazio sanitário do maracujá segue até o dia 31 de julho em Santa Catarina, portanto não há pomares comerciais plantados neste momento. Desta forma, a principal recomendação é para proteger as mudas pequenas sob coberturas de plástico opaco ou escuro, palhada, papel ou lona.

Também é recomendável aquecer a estufa que abriga as mudas, para manter a temperatura acima dos 5°C à noite. Os pesquisadores lembram que, na estufa, o ar frio fica na parte baixa, e por isso seria bom fazer o ar circular para misturar com o mais quente da parte de cima. Geada raramente ocorre debaixo de coberturas.

Banana

Os bananicultores devem ensacar os cachos para evitar maior dano pelo vento frio da quarta e quinta (chilling). Para quem pode, a recomendação é aplicar adubação com Potássio na segunda e terça, dias que antecedem o frio.

Em áreas de terreno de baixada, uma boa alternativa para evitar danos é a queima de Serragem Salitrada nas noites de quarta, quinta e sexta. Neste caso, os produtores devem ficar atentos para as casas ao redor dos plantios, que podem ser atingidas pela fumaça produzida.

Pitaia

Qualquer cobertura opaca, como a lona plástica, pode ser usada para cobrir as plantas de pitaia no campo. Os pesquisadores explicam que a cobertura opaca evita a formação de geada sobre as plantas.

Criações

A recomendação para quem trabalha com animais é abrigar os filhotes durante a noite.

Por Gisele Dias, jornalista/ Epagri