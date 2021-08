Governo do Estado libera R$ 25 milhões para compra de equipamentos para a Agricultura

O Grupo Gestor de Governo (GGG) autorizou a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) a dar início ao processo licitatório para a compra de 492 implementos agrícolas aos municípios catarinenses. A compra dos equipamentos para a agricultura, que tem recursos de emendas da bancada federal catarinense, conta com aporte de R$ 25 milhões do Governo do Estado.

“Essa é uma parceria essencial para que os municípios recebam equipamentos de que tanto precisam para seu desenvolvimento. Os deputados federais destinaram recursos via emendas para nossas cidades, e o Governo do Estado complementou os custos para que a compra se tornasse realidade”, explicou o governador Carlos Moisés.

A complementação do Executivo estadual foi essencial frente à defasagem dos preços no mercado, ocorrida entre a aprovação das emendas e a licitação do maquinário. Os parlamentares destinaram, no total, cerca de R$ 35,5 milhões.

A compra se dará por meio de pregão eletrônico. São equipamentos, caminhões basculantes, tratores, retroescavadeiras, rolos compactadores, distribuidores de adubo e de semente, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras e balanças bovinas, que vão beneficiar 147 cidades de todas as regiões do estado. “O maquinário irá fomentar as atividades da agricultura familiar em Santa Catarina, impulsionando o setor e melhorando a economia local”, afirmou o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

As emendas impositivas têm autoria dos deputados federais Ângela Amin, Carlos Chiodini, Caroline de Toni, Celso Maldaner, Coronel Armando, Daniel Freitas, Darci de Matos, Fabio Schiochet, Geovânia de Sá, Hélio Costa, Pedro Uczai, Ricardo Guidi, Rodrigo Coelho e Rogério Peninha e dos senadores Esperidião Amin, Dário Berger e Jorginho Mello.





Por Mauren Rigo

Assessoria de Comunicação Casa Civil