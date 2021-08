Encerramento do Curso sobre Produção de Maçãs 2021 em São Joaquim

Foi encerrado na quarta-feira (25/08) o Curso sobre Produção de Maçãs. O referido curso estava planeja do para ser realizado de forma presencial em quatro etapas de dois dias cada uma, porém com os impedimentos devido a pandemia do COVID19 foi adaptado para a modalidade online.

Teve início no dia 19 de maio e se estendeu até dia 28/08 através de encontros virtuais todas as quartas feiras pela manhã. O curso foi promovido pela Epagri, através da Gerência Regional e Gerência de pesquisa, com a participação dos extensionistas municipais da região e pesquisadores da Estação Experimental como instrutores.

O objetivo do curso foi a reciclagem técnica dos fruticultores que já atuam na produção de maçãs e capacitar os produtores que pretendem entrar na atividade.

Foram abordados todos os temas relativos a cultura da maçã, desde ao histórico, implantação, desenvolvimento inicial, tratos culturais, manejo de pomares em produção, colheita, armazenagem, padronização, comercialização e formas associativas para maior barganha de preço.

Segundo Názaro Vieira Lima, coordenador do curso, pelas avaliações dos participantes a capacitação atingiu seus objetivos e foi muito elogiado. Segundo eles fariam o curso novamente na mesma modalidade.

Os profissionais que coordenaram o Curso foram: Názaro Vieira Lima, Catiline Schmitt e Maêve Silveira Castelo Branco e teve apoio decisivo dos extensionistas que atuam nos escritórios municipais da Epagri na Região, foram eles que, com sua atuação influenciaram os produtores a participarem do curso.

Temos o sentimento do dever cumprido com o sucesso de mais este evento de capacitação realizado pela Epagri na região, auxiliando na promoção do desenvolvimento da fruticultura e por conseqüência na melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais, um dos principais objetivos d da Epagri.