Prêmio Eproj SC reconhece ações voltadas ao gerenciamento de projetos no estado

O Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina entregou nesta quarta-feira, 25, o Prêmio Eproj SC. Esta é a primeira edição da premiação que tem como objetivo valorizar e incentivar ainda mais a atuação dos servidores do Executivo catarinense para a implantação e o fortalecimento dos Núcleos de Projetos Setoriais (Nuprojs), presentes em 18 órgãos estaduais.

Para o coordenador do Eproj SC, Vitor Correa, foi um dia para agradecer e celebrar o trabalho dedicado dos secretários e suas equipes. “Foi um reconhecimento dos esforços aplicados no Novo Modelo de Gerenciamento de Projetos do governo estadual”, ressaltou .

Correa agradeceu a presença e o apoio dos dirigentes, membros dos Nuprojs. Para ele a premiação é uma forma da equipe do Eproj incentivar a evolução deste modelo de gestão, promovendo uma competição sadia entre os órgãos.







:: Mais fotos no álbum

O Prêmio Eproj SC foi elaborado de forma independente pelo Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina e realizado com o apoio de alguns parceiros. O evento foi realizado no Teatro Pedro Ivo, para alguns convidados, contando com a presença de autoridades do Governo do Estado, como secretários, além de gestores, especialistas em gestão de projetos e servidores estaduais.

As categorias e os critérios de premiação foram definidos por um comitê formado pelos gestores e pelo coordenador-geral do Eproj. A avaliação da categoria Patrocinadores foi feita por um comitê formado por gestores de portfólio dos NUPROJs, especialistas em gestão de projetos, gestores e coordenador do Eproj.

PREMIAÇÃO:

Agentes de Mudança

Foram reconhecidos como Agentes de Mudança a secretária adjunta da Fazenda Michele Patricia Roncalio e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc), Fábio Zabot Holthausen.

Nesta categoria foram premiados os profissionais que por meio de apoio e ações diretas fomentaram a gestão de projetos no Estado, ainda que não diretamente vinculados aos Nuprojs.

A secretária adjunta reforçou a importância do trabalho desenvolvido em parceria com o Eproj SC para a gestão de projetos no estado. Ela destacou a busca por investimentos prioritários com qualidade que garantem recursos para as demandas sociais de diversas esferas, apresentando resultados para toda a sociedade catarinense.

Fábio Zabot reforçou que a Fapesc se sente honrada por contribuir e fazer parte das ações do Governo. Ele ressalta que o grande desafio da Fundação é levar a ciência, tecnologia e inovação para mais próximo à sociedade, utilizando todo o mecanismo existente para solucionar as demandas da população e do próprio governo de Santa Catarina. O presidente agradeceu as parcerias desenvolvidas e o apoio do governador Carlos Moisés.

Patrocinadores





Foram premiados nesta categoria o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, os secretários de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, o da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira, e o da Educação Luiz Fernando Cardoso (Vampiro), que não esteve presente e foi representado.

Nesta categoria foram pontuados os patrocinadores que apoiam e incentivam às iniciativas do Nuproj, além do engajamento e comprometimento com a gestão de projetos no órgão.

O secretário Tasca comentou que, assim como foi mencionado na mensagem do governador transmitida no evento por um vídeo, o Estado ainda tem muito o que avançar. “Mas é fundamental celebrar o que já conquistamos, o que nos motiva a seguir na direção estabelecida pelo Governo para conseguirmos realizar entregas cada vez mais rápidas ao cidadão catarinense”. O secretário recebeu também o prêmio em nome do governador, reconhecido como patrocinador de destaque. Tasca reforçou que o Escritório de Gestão de Projetos tem a responsabilidade e o desafio de colaborar, cooperar e ajudar os gestores dos Órgãos para alcançar os objetivos de forma estruturada por meio de projetos.

Thiago Vieira reforçou que o prêmio faz parte do trabalho de toda uma equipe engajada e comprometida com projetos. Ele parabenizou a ação do Eproj e de cada especialista.

Nuprojs de Destaques

Foram premiados nesta categoria:

Nuproj da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, representado pelo Gestor de Portfólio Senhor Silmar Neckel.

Nuproj da Polícia Civil de Santa Catarina, representado pelo Delegado Gustavo Madeira da Silveira.

Nuproj do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, representado pelo Tenente-Coronel Bombeiro Militar Túlio Tartari Zanintúlio.

Nuproj da Secretaria de Estado Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, representado pela Gestora de Portfólio Francielle de Abreu Vieira.

Foram reconhecidos Nuprojs com portaria estabelecida dentro de alguns critérios como a proposição de sugestões para melhorias, implementação de práticas inovadoras em gestão de projetos no órgão, engajamento e comprometimento com a gestão de projetos no órgão, contribuição direta na entrega de resultados dos projetos do órgão, entre outros.

Especialistas em Gestão de Projetos

Todos os profissionais – Especialistas em Gestão de Projetos – selecionadod por Edital 01/2020 realizado em parceria com a Fapesc foram homenageados, recebendo um certificado.

São eles:

Caroline Mara Maier (Santur/SDE), Emir Nicolas Gonnet da Silva (Scpar/SEA), Gladys Ilka Klein Taparello (SAP), Guilherme Gonçalves de Souza (SES), Janara Lilian Immich (DC), Jaqueline de Vasconcellos (SIE), Jeferson Kerbes (PCSC), Kamila Weiss Martins (SDE/CASAN/SEFAZ), Larissa Libert Gerônimo (SDS), Leandro Nascimento Santos (CBMSC), Luana Bianchet (SIE), Luciano Henrique Schlosser (SIE), Marcia Regina Roesler (SES/EPROJ), Marinho da Silva (IGP), Patricia Ferreira Freund (SES), Rafael Lublo (SED), Shádia de Morais Marcondes (SED), Talitha Roberta Bonfatti (SIE) e Wanderson Botti Pelagio (PMSC).

Especialistas em Gestão em Projetos de Destaque

Nesta Categoria os especialistas em gestão de projetos foram avaliados por um comitê formado por gestores e coordenador do Eproj, sendo premiados aqueles que possuem ao menos três meses de atuação nos Nuprojs, além de atenderem ao menos quatro dos critérios apontados.

Foram premiados:

Jaqueline de Vasconcellos, Especialista em Gestão de Projetos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade.

Leandro Nascimento Santos, Especialista em Gestão de Projetos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Emir Nicolas Gonnet da Silva, Especialista em Gestão de Projetos da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar.