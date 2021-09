Mapeamento do ecossistema de CTI de SC ainda tem temas disponíveis para projetos

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) divulgou as primeiras propostas admitidas para o Mapeamento do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Mas outros 13 temas ainda não receberam nenhuma submissão.

O edital nº 24/2021 também passou a ser de fluxo contínuo, recebendo inscrições até fecharem todas as propostas para as 25 pesquisas e livros. Os projetos já admitidos estão disponíveis aqui.

O Programa #Fapesc@25anos_Conectando+Catarinenses faz parte da Jornada dos 25 anos da Fapesc, que visa otimizar a difusão e a divulgação técnico-científica e histórico-cultural de Santa Catarina, disponibilizando aos catarinenses as contribuições e a história da fundação e dos principais atores do ecossistema de CTI para o Estado.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, Santa Catarina possui um ecossistema de CTI maduro, desenvolvido e reconhecido nacional e internacionalmente. “Muitos atores (entidades, universidades, pesquisadores, empreendedores e gestores) contribuíram para isso. O Governo do Estado e a Fapesc queriam dar um presente para o ecossistema de CTI e para a sociedade catarinense dentro da Jornada dos 25 anos. Assim nasceu o edital, como uma forma de levantar as principais contribuições, programas, ações, entidades e atores do estado, sistematizar essas informações e dados e contar um pouco desta história.”

O edital recebe propostas de projetos de pesquisa de caráter histórico e bibliográfico que gerem produtos editoriais sobre o ecossistema de CTI. Cada pesquisa vai resultar, além do relatório de pesquisa, em um livro, que terá a versão impressa e eletrônica (e-book).

Serão R$ 1,9 milhões investidos, sendo que cada projeto poderá receber até R$ 35 mil. Também serão distribuídas bolsas, que podem chegar a R$ 3 mil. Os projetos contemplados devem estar enquadrados em um dos 25 temas relacionados no edital (veja, abaixo, a lista dos temas). A execução e a entrega dos resultados devem ser feitas em até um ano.

“A Jornada dos 25 anos da Fapesc é um misto de comemoração e entregas para a sociedade”, explica o presidente da Fapesc. “Queremos mostrar as inúmeras contribuições que a fundação geraram para o ecossistema de CTI de Santa Catarina, bem como para toda a sociedade catarinense. Mas, também, queremos ampliar as entregas de oportunidades para os pesquisadores, inovadores, estudantes e ICTs catarinenses”.

“A Fapesc é o braço do Governo do Estado que fomenta a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina. Nestes 25 anos, tem exercido um papel fundamental na busca de soluções, de criar oportunidades e contribuir no desenvolvimento do Estado. Este edital vem ao encontro com as premissas da Fundação que promove o conhecimento e fortalece o ecossistema catarinense”, avalia o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Luciano Buligon.





Por Gisele Krama

Assessoria de Imprensa

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc

E-mail: gisele@fapesc.sc.gov.br

Telefone: (48) 3665-4857 / 99122-2201

Site: http://www.fapesc.sc.gov.br



Maurício Frighetto/ Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc