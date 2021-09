Vinícola Dalture recebeu a comitiva da Wines of Brazil Awards/ViniBraExpo

A Vinícola Dalture, de São Joaquim, vive um grande momento em sua história, após se tornar a vinícola com o maior número de prêmios na Altitude Catarinense, não para de investir em sua estrutura que vai desde a construção de um moderníssimo restaurante, eventos, campo de golfe e até a implementação de cabanas em meio aos vinhedos na cidade da neve.

Neste último final de semana foi a vez da vinícola receber a visita da comitiva da ViniBraExpo e da Wines of Brazil Awards, assim como jurados, jornalistas, proprietários de restaurantes no Rio de Janeiro e sommeliers especializados no mundo do vinho. A Wines of Brazil Awards e a ViniBraExpo desde 2016, realiza o maior concurso e a maior feira de vinhos Brasileiros do país, chegando a em torno de 4.500 visitantes enquanto que a avaliação da produção, registra o número de mais de 2.300 vinhos inscritos de mais de 170 vinícolas.

“Em meio à vibrante cena vitivinicola da Serra Catarinense, D’Alture se consolida como um promotor ousado e passional, com vinhos imponentes e capazes de expressar de maneira superlativa e emocionante o melhor do terroir de altitude.” Destacou Gustavo Guagliardi Pacheco, ViniBraExpo / Wines of Brazil Awards.