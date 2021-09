Maçã ganha espaço em comerciais de TV e em canais de influencers como Deborah Secco

A ABPM – Associação Brasileira de Produtores de Maçã em um grupo de 16 organizações associadas, incluindo empreas joaquinenses como Cooperserra, Frutas de Ouro, Sanjo e Schio estão patrocinando uma campanha institucional da maçã 2021 que irá veicular em diversos canais de televisão e nas redes sociais como Tik Tok, Youtube e instagram de grandes inlfuencers digitais do Brasil.

A Campanha tem como estratégia a conscientização sobre os benefícios da maçã para alavancar o consumo da fruta no lares brasileiros. Com um público desde gestoras do lar até as crianças e pré adolescentes de 3 a 12 anos.

Veja o vídeo:

Com o slogan, “Mais saúde a cada mordida” e um investimento de mais de 2 milhões de reais, a maçã terá a aparição em ações de merchandising na tv aberta em canais como Record e SBT. Além de comerciais nos intervalos dos programas da Eliana, Raul Gil, Hoje em Dia, Fala Brasil, Novela Gênesis, Hora do Faro e Fofocalizando.

Já no público infantil será feita em canais de Pay TV como Disney Channel, Disney Jr., Cartoon Netwoork, Gloob e Dicovery Kids além do sábado Animado do SBT em TV Aberta.

E para o Marketing Digital a staff da ABPM preparou um público de influenciadores como Deborah Secco , Bella Falconi, Jaqueline Carvalho, Chef Roberto Ravioli, Família Belutti e o ator Nelson Freitas.

“Essa foi foi uma decisão inédita, de operar o marketing da maçã, pois temos uma grande safra e a maçã tem que aumentar a demanda, após o impacto que pandemia causou. Essa campanha é para sensibilizar o consumidor e é vista como muito importante para as empresas e produtores, já que a venda da maçã estava retraída, então tinhamos que fazer algo e essa campanha que irá ao ar de 29 de setembro a 30 de Outubro tem a expectativa de trazer um excelente impacto comercial para o setor.” Delarou o produtor Marciano Bittencourt do Comitê de Marketing da ABPM.