Com a expectativa de safra recorde de trigo, Santa Catarina dá início à colheita de cereais de inverno, para serem usados em ração animal. Segundo a Epagri/Cepa, o estado deve produzir 348 mil toneladas de trigo, o maior valor dos últimos dez anos. A abertura oficial da colheita aconteceu nesta quarta-feira, 27, em Ituporanga, e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Altair Silva.

“Hoje comemoramos a primeira colheita de trigo, que será destinado à ração, um passo importante, porque nós estamos fortalecendo nossa economia, gerando mais riquezas e mantendo o solo sendo cultivado o ano todo. Para o próximo ano, com mais experiência e mais pesquisas, vamos incrementar o Programa de Incentivo ao Cultivo de Cereais de Inverno, para que os produtores abracem essa causa e obtenham mais renda. Estamos fortalecendo não só o agronegócio, mas toda a economia catarinense”, destacou o secretário.



O agricultor Osni Damann recebeu as lideranças em sua propriedade para a primeira colheita de trigo voltado para ração em Santa Catarina. Segundo ele, este é o segundo ano de produção e a produtividade chegou a 55 sacos/hectare. A partir da colheita, Osni ocupará a área para o cultivo de soja.

Segundo o presidente da Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí (Cravil), Harry Dorow, o Programa do Governo do Estado trouxe um novo ânimo para a produção de cereais em Santa Catarina. “Em 2018, nós tínhamos uma produção de 30 mil sacos de trigo e este ano, incluindo a Serra Catarinense, nossa projeção é chegarmos a 320 mil sacos de cereais de inverno para ração animal”, ressaltou.

Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno em SC

Para diminuir a demanda de milho das cadeias produtivas de carnes e leite, o Estado investiu R$ 5 milhões no Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno Destinados à Produção de Grãos. O incentivo ao plantio e à distribuição de sementes foi realizado em parceria entre Secretaria de Estado da Agricultura, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), da Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí (Cravil), Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense (Coopersulca), Cooperalfa e Cooperativa Agroindustrial Cooperja.

A execução da pesquisa para avaliar o desempenho de cultivares de trigo, triticale e centeio e posterior plantio das culturas de inverno ocorreu em cinco regiões catarinenses. As áreas foram implantadas nos municípios de Chapecó, Jacinto Machado, Canoinhas, Rio do Sul, Turvo e Campos Novos, com avaliação de 30 cultivares em diferentes solos e climas.

Safra 2021/2022

De acordo com estimativa da Epagri/Cepa, Santa Catarina deve colher a maior safra de trigo dos últimos dez anos, com produção de 348 mil toneladas, um incremento de 102% em relação à safra anterior. O cenário resulta do crescimento de 74% na área plantada, reflexo dos bons preços pagos aos produtores, associados ao incentivo do Governo do Estado no cultivo de cereais de inverno.

O grande esforço de Santa Catarina para aumentar o cultivo de cereais de inverno se dá pelo imenso consumo de milho da cadeia produtiva de carnes e leite. O agro catarinense consome mais de sete milhões de toneladas do grão por ano e grande parte é importado de outros estados ou países. Na safra 2020/2021, as lavouras do estado sofreram com a estiagem prolongada, além dos ataques da cigarrinha-do-milho, e a produção acabou com uma queda de 27%. As estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) apontam para uma colheita de 1,8 milhão de toneladas, sendo necessário importar cerca de 5,5 milhões de toneladas do grão este ano.

Por Paulo Henrique Santhias

Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural