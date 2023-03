Morre brasileira de 121 anos que tentava entrar no Guinness

Morreu, aos 121 anos, a brasileira que tentava entrar no Guinness World Records, o livro dos recordes, como a pessoa mais velha do mundo. Josefa Maria da Conceição nasceu em 7 de fevereiro de 1902, como mostra o documento de identidade.

Natural de Pilar, no interior de Alagoas, a idosa era avaliada pelo Guinness, mas por ainda não ter entregado um documento exigido, não chegou a ter a idade reconhecida no livro. A dona do título de pessoa mais velha é a espanhola María Branyas Morera, de 115 anos. O corpo de Josefa foi enterrado nesta terça-feira (28).