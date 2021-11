Epagri promove Seminário Regional de Turismo Rural na Serra Catarinense nesta quinta-feira (11)

A Epagri reúne 100 participantes de 18 municípios nesta quinta-feira (11), em Bom Jardim da Serra, para o III Seminário Regional sobre Turismo Rural da Agricultura Familiar da Serra Catarinense. O evento anual, que não foi realizado em 2020 por conta da pandemia, está sendo retomado com o objetivo de motivar e incentivar o desenvolvimento do turismo rural na região. Todos os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19 serão seguidos.

Epagri realiza ações para desenvolver o turismo rural em todo o estado de SC (Foto: Aires Mariga/Epagri)

A programação inclui palestras, apresentação de casos de sucesso e visitas a pontos turísticos e empreendimentos de turismo rural para troca de experiências. Durante a manhã, o turismólogo e guia de turismo Ronald Kreidel fala sobre “Rotas Rurais: a experiência de Pomerode”. Na sequência, o pesquisador da Epagri/Ciram Guilherme Miranda Jr. palestra sobre “Valorização dos recursos hídricos regionais na exploração sustentável das atividades de turismo rural e agricultura familiar”. Haverá, ainda, uma mesa-redonda sobre “O que os turistas procuram quando visitam o meio rural na Serra Catarinense?”, com Marinês Walkoski e Sandra Padilha, secretárias municipais de Turismo de Urubici e Bom Jardim da Serra.

“O seminário é uma ação de motivação e sensibilização das famílias rurais e dos empreendedores para que invistam e trabalhem com o turismo rural. O evento reúne participantes de vários municípios para estimular a troca de experiências e a atualização na atividade”, conta Aziz Abou Hatem, extensionista da Epagri na Gerência Regional de Lages e coordenador das ações de turismo rural na Serra Catarinense.

O evento é realizado a cada ano em um município da região: a primeira edição foi em 2018, em Urubici, a segunda em 2019, em Urupema, e após a pausa de 2020, está sendo retomado em Bom Jardim da Serra.

Capacitações para empreendedores em turismo rural ajudam a profissionalizar o setor

A Epagri realiza ações para o desenvolvimento do turismo rural em todo o estado de Santa Catarina. Aziz explica que, na serra catarinense, a Empresa atua em três frentes: capacitações, eventos de motivação e integração (a exemplo do seminário) e mobilização da cadeia produtiva, junto aos Conselhos Municipais e Regionais de Turismo. “Outro escopo é o atendimento do nosso extensionista, em cada município, que atua no apoio às famílias rurais que investem no turismo”, acrescenta.

Cursos de turismo rural

Neste ano, a Epagri ofereceu um curso para empreendedores em turismo rural, realizado em duas etapas no Centro de Treinamento de São Joaquim (Cetrejo). “A partir do ano que vem, os cursos serão oferecidos nos meses de abril e agosto, para interessados de qualquer região do estado”, destaca Aziz.

A partir do ano que vem, o curso de turismo rural da Epagri será oferecido em abril e agosto

Turismo na serra em alta

Dados da Santur apontam um aumento expressivo da procura pelos atrativos da Serra Catarinense tanto no inverno quanto no verão. No inverno de 2021, houve recorde de arrecadação e desenvolvimento do turismo da região: o ICMS turístico alcançou R$890 mil no mês de agosto, ultrapassando com folga o recorde de R$389 mil registrado no mesmo mês em 2019. “É um aumento de 229%, alcançado mesmo com as restrições sanitárias e todos os cuidados nos empreendimentos”, comenta Aziz, da Epagri. Considerando o mês de novembro, o crescimento registrado na região é de cerca de 25% ao ano entre 2017 e 2020.

O quê: III Seminário Regional sobre Turismo Rural da Agricultura Familiar da Serra Catarinense

Quando: 11 de novembro de 2011, das 8h às 17h

Onde: Bom Jardim da Serra, no Clube Bonjardinense

As inscrições para o evento estão encerradas e as vagas totalmente preenchidas.

Informações e entrevistas:

Aziz Abou Hatem, extensionista da Gerência Regional da Epagri em Lages

Por Gisele Dias, jornalista