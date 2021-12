Epagri e Senar/SC estabelecem protocolo para ampliar atendimento às famílias rurais e pescadoras

A Epagri e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de SC (Faesc), estabeleceram protocolo de intenção para o desenvolvimento de trabalhos junto às famílias rurais e pesqueiras catarinenses. O documento, assinado em 16 de dezembro, tem validade até 1 de junho de 2024.

Segundo Edilene Steinwandter, presidente da Epagri, o protocolo evita a sobreposição de trabalho e permite às duas instituições terem um planejamento conjunto que amplie o alcance das atividades junto às famílias agricultoras e pescadoras de Santa Catarina. “O documento vai permitir o bom desenvolvimento dos meios rural e pesqueiro e a boa aplicação dos recursos públicos estaduais e federais”, pondera a presidente.

José Zeferino Pedrozo, presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, destaca a importância da parceria ao mencionar que a iniciativa fortalecerá ainda mais as ações já realizadas tanto pelo Senar/SC quanto pela Epagri. “A cooperação entre as duas entidades permitirá a racionalização do trabalho, que seguirá de forma mais alinhada, organizada e com otimização de recursos, o que resultará em inovação e desenvolvimento às famílias atendidas”.

Compartilhamento de informações

Segundo o protocolo, as duas instituições deverão ter encontros técnicos conjuntos para compartilhamento de informações, resultados técnicos e de gestão no atendimento aos produtores. Também está estabelecido que devem compartilhar a listagem e contatos de gestores e supervisores regionais, para aprimorar o relacionamento entre as equipes técnicas dos partícipes. Por fim, o documento determina que é obrigação das instituições ampliar a cobertura de atendimento, planejando conjuntamente com as famílias atendidas para evitar a superposição de atividades.

Da parte da Epagri caberá disponibilizar, mediante custos e cronograma, o uso dos serviços de seus laboratórios de solo e fertilidade do solo, água, fitotecnia, bromatologia e plantas, bem, como o uso de serviços de centros de treinamento. A Epagri vai ainda disponibilizar vagas para participação de técnicos do Senar/SC nas capacitações e na difusão das tecnologias geradas pela Epagri, respeitado o planejamento anual das instituições e o público beneficiário das iniciativas. O documento estabelece que o Senar/SC vai apoiar a difusão de tecnologias recomendadas pela Epagri.

Por Gisele Dias, jornalista Epagri