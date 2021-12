Carro da Rádio Gralha, de Urubici, ficou destruído em acidente de Trânsito

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Avenida Rodolfo Anderman, em Urubici. No local constatou que tratava-se de colisão envolvendo automóvel Chevrolet Cruze branco – Placas de Urubici, e um Nissan March branco – Placas de Lages, da Rádio Grala Azul. No Chevrolet Cruze branco a condutora de 47 anos já encontrava-se fora do veículo, orientada e com os sinais vitais alterados, além disso apresentada pequenas escoriações no mebro superior direito e sinais de embriaguez.

Após avaliação e realização de todos os procedimentos necessários, a mesma foi conduzida ao Hospital São José de Urubici. No veículo Nissan March encontravam se duas pessoas, o condutor de 57 anos, já fora do veículo, orientado e com sinais vitais normais, com dores na região lombar, conduzido ao hospital local ao Hospital São José de Urubici e o carona, de 18 anos, que também encontrava-se fora do veículo, orientado e com sinais vitais normais, com dores na clavícula e na parte superior da lombar.

Segundo informações o Cruze acertou em cheio a traseira do carro da rádio Gralha de urubici.