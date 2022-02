Agricultor de 70 anos morre após sofrer acidente com trator em SC

Um agricultor de 70 anos faleceu no início da tarde desta sexta-feira (10) enquanto dirigia um trator, em Tangará, Meio-Oeste catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trator saiu da pista, avançou sobre uma pequena construção e invadiu uma plantação de milho.

Conforme os bombeiros, quando o socorro chegou, o idoso estava caído ao lado do trator já sem sinais vitais. As causas da morte ainda não foram esclarecidas.

No entanto, segundo os bombeiros, é provável que o idoso tenha caído do veículo antes dele chocar com a plantação. O tenente Souza afirma que os índicios no local indicam que chances de atropelamento são pequenas.

A Polícia Civil e a perícia foram chamadas para assumir a ocorrência.

