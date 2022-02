Morre Jovem de 19 anos afogado em rio da Serra Catarinense

No começo da tarde deste sábado (12), por volta das 12h41min, um jovem de 19 anos morreu afogado enquanto tomava banho no Rio das Pedras, no interior de Ponte Alta do Norte, na Serra de Santa Catarina.

Segundo os bombeiros de Santa Cecília, o caso aconteceu 500m para baixo da Ponte na BR-116, no KM 162. O corpo do jovem foi localizado submerso, após cerca de 20 minutos de busca.Foto: Bombeiros Santa Cecília | Divulgação.

O local ficou aos cuidados da Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.

O jovem foi identificado como Mayki Souza e a família e amigos lamentaram a morte nas redes sociais: “Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também”.

Com informações SCC 10