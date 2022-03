Governo da Ucrânia anuncia proibição de exportação de fertilizantes

A Ucrânia, um grande produtor global de produtos agrícolas, proibiu as exportações de fertilizantes devido à invasão russa, disse o Ministério da Agricultura neste sábado (12).

O país já proibiu as exportações de algumas commodities agrícolas e introduziu licenças para seus principais produtos de exportação– trigo, milho e óleo de girassol.

“O gabinete de ministros está introduzindo uma cota zero para a exportação de fertilizantes minerais que é uma proibição de fato da exportação de fertilizantes da Ucrânia”, disse o ministério em comunicado.

Ele disse que a proibição ajudaria “a manter o equilíbrio no mercado doméstico” e se aplica a nitrogênio, fósforo, potássio e fertilizantes complexos.

A Ucrânia tradicionalmente começa o trabalho de campo da primavera no final de fevereiro ou em março. Os agricultores dizem que começarão a semear em áreas seguras assim que puderem.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na sexta-feira (11) que o país deve semear o máximo possível nesta primavera, apesar da invasão russa.

O sindicato dos produtores agrícolas do país disse nesta semana que os agricultores provavelmente reduzirão as áreas semeadas com sementes de sol, colza e milho este ano, substituindo-as por cereais – trigo sarraceno, aveia e milho.

A Ucrânia, o maior exportador mundial de óleo de girassol, havia previsto antes da invasão que poderia exportar mais de 60 milhões de toneladas de grãos, incluindo 33 milhões de toneladas de milho e 23 milhões de toneladas de trigo, na temporada de 2021 e 2022, de julho a junho.

O Ministério da Agricultura disse que a Ucrânia havia exportado 43 milhões de toneladas de vários grãos na temporada de 2021 e 2022 em 23 de fevereiro, um dia antes da invasão pela Rússia.

