Ataque da Rússia a base militar perto da Polônia deixa 35 mortos, diz Ucrânia

Um ataque aéreo da Rússia na manhã deste domingo (13/03) contra uma base militar em Yavoriv, no oeste ucraniano, na região de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia, deixou mortos de feridos neste que é o 18º dia de guerra na Ucrânia. Pelo menos 35 pessoas morrem e 134 ficam feridas no bombardeio, segundo autoridades locais. Local alvejado fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira polonesa.

De acordo com a administração de Lviv, pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas.

Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, instrutores militares estrangeiros trabalham na base atingida. Entretanto, ele não disse se algum deles estava presente no momento do ataque.

O governador da região de Lviv, Maxim Kosizky, disse em sua página no Facebook que os russos dispararam mais de 30 mísseis de cruzeiro contra o campo de treinamento militar, localizado 30 quilômetros a noroeste da cidade de Lviv e 35 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia.

Com informações: Istoé