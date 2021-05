Emenda de Carmen Zanotto para a realização do Plano Regional de Turismo da Serra Catarinense

Recursos destinados pela parlamentar para o desenvolvimento do turismo na região ultrapassam os R$ 3 milhões.

A Serra Catarinense possui uma enorme gama de atrativos e equipamentos turísticos. Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento do setor é um dos compromissos da deputada federal Carmen Zanotto.

Na próxima segunda-feira, às 9h, em São Joaquim será apresentado o Plano Regional de Turismo da Serra Catarinense, que foi desenvolvido graças aos recursos de R$ 300 mil destinados pela deputada Carmen Zanotto.

“Em parceria com a Amures, Cisama, Sebrae, Conserra e o trade turístico da Serra Catarinense foi elaborado o diagnóstico, articulação e ordenamento turísticos de todos os municípios da Serra onde cada município agora tem seu próprio plano municipal além do Plano Regional de Turismo da Serra Catarinense”, destaca a parlamentar.

Para o turismo regional foram destinados mais de R$ 3 milhões. Entre eles está à construção do Portal Turístico de Capão Alto no valor de R$ 250 mil e a emenda já empenhada no valor de R$ 269 mil para Cisama que será utilizada na formalização, posicionamento e o apoio à comercialização dos produtos turísticos.

A deputada ainda indicou R$ 350 mil para melhorar a infraestrutura turística do município de Bom Jardim da Serra.

“Tenho defendido e trabalhado pelo turismo integrado na nossa região como fomentador da economia. Contribuir para o Desenvolvimento Turístico da região é investir na cultura, preservar a natureza, atrair divisas, gerar trabalho e renda, qualidade de vida para moradores e visitantes”.

Silviane Mannrich