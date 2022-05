Erva-mate do Planalto Norte Catarinense é a sétima Indicação Geográfica de SC

A Erva-mate do Planalto Norte Catarinense se difere das outras em decorrência, principalmente, do modo de produção. Trata-se de uma erva nativa, produzida sob a sombra de araucárias e outras árvores da vegetação local. Esta área de cultivo é chamada pelos produtores de caíva. Gilberto lembra que, além de preservar um saber-fazer de gerações dos povos indígenas, dos caboclos, dos tropeiros e de imigrantes europeus, a produção em área caíva também é mais sustentável, uma vez que há pouca intervenção humana no ambiente.

Os ervais do Planalto Norte Catarinenses, são, em sua maioria, formados por plantas nativas, sem a presença de espécies exóticas e sem o uso de agrotóxicos. O sombreamento proporcionado pela mata de araucária tem papel fundamental durante no inverno, formando uma barreira contra as perdas de radiação e os ventos, contribuindo para a conservação de calor no solo e no ar, e mantendo a umidade necessária aos ervais. A região também apresenta a menor insolação anual de Santa Catarina.

O resultado desta combinação é uma erva-mate mais doce e menos amarga quando comparada às amostras das outras regiões. Ela também possui folhas mais verdes, pela maior presença de clorofila e maior teor de cafeína.

Produção e exportação

Segundo Gilberto, o Planalto Norte Catarinense produz em média 100 mil toneladas de erva-mate a cada ciclo, a metade do total catarinense. Ele estima que cerca de 80% deste total é produzido no sistema tradicional, ou seja, sob a sombra da mata. O restante vem de lavouras de monocultivo, que não receberão o selo da IG.

O extensionista da Epagri relata que 70% da produção de erva-mate da região é exportada, principalmente para o Uruguai. Chile, Argentina, Paraguai e até países da Europa também compram o produto do Planalto Norte Catarinense, estes últimos para consumo na forma de chá. Como a região tem uma produção muito acima de seu consumo, o produto ainda chega ao interior de Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul e ao Paraná.

Próximos passos

Na opinião de Gilberto, a concessão da IG tem potencial para impactar positivamente toda a economia da região. Ele espera que a partir do momento em que a erva-mate comece a ser comercializada com selo da IG, ela ganhe valor agregado, resultando em mais renda para os produtores rurais. O setor de turismo também deve ser beneficiado, com maior fluxo de pessoas que desejam conhecer o método de cultivo tradicional, trazendo renda para hotéis, bares e restaurantes.

O objetivo agora é colocar em prática as ações que permitirão que os produtores da região que empregam o sistema de cultivo tradicional possam usar a selo da IG em seus produtos. Para tanto, já está sendo elaborada, com apoio ada Epagri, uma cartilha que estabelece as práticas agrícolas recomendadas que vão resultar no produto diferenciado. Também será preciso ajustar os métodos de produção das indústrias locais, para que elas se adequem às exigências estabelecidas.

Paralelamente, serão retomados os contatos com outras regiões que têm produtos que já desfrutam de IG há mais tempo. O objetivo é conhecer casos de sucesso e também absorver conhecimento a respeito do que pode ser feito para que o registro traga os resultados mais promissores possíveis para a agricultura e economia locais.

A IG da Erva-mate do Planalto Norte Catarinense se soma às IGs da Maçã Fuji da Região de São Joaquim, Vinhos de Altitude de Santa Catarina e Mel de Melato da Bracatinga, conquistadas no ano passado. A primeira IG do Estado foi a do Vinho dos Vales da Uva Goethe, seguida pela Banana da Região de Corupá e pela Campos de Cima da Serra para Queijo Serrano. A Epagri teve participação em todos os processos de solicitação das IGs.

Por Gilberto Neppel, engenheiro-agrônomo, extensionista da Gerência Regional da Epagri em Canoinhas e gestor do projeto de certificação da erva-mate do Planalto Norte