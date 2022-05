Homem desaparecido em Urubici; Familiares pedem ajuda

Lucio da Silva de 57 anos, conhecido na região como Tio Lúcio, está desaparecido. Ele é morador de Urubici, do bairro Águas Brancas. E existe a possibilidade de a vítima ter se deslocado em direção à localidade de Morro do Leão. A pedido da família, o nome e a foto da vítima estão sendo divulgados para ajudar na localização.

O desaparecimento foi comunicado no meio da tarde de segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar começou os trabalhos na coleta de informações e buscas iniciais começaram ainda no final da tarde de segunda. Por volta das 23h da noite, o Corpo de Bombeiros Militar de Lages se juntou à equipe de Urubici, com ajuda do cão bombeiro Orion e o Soldado Rangel.

As buscas foram suspensas por volta das 3h da manhã de terça-feira, tendo sido retomadas por volta das 8h do mesmo dia. Nesse momento estão atuando a guarnição de Urubici, de Lages com ajuda do cão Orion, e mais uma dupla de bombeiros que está operando também com drone.