Com erva-mate, Santa Catarina recebe 7ª Indicação Geográfica

Os produtores de erva-mate do norte catarinense comemoram o reconhecimento de Indicação Geográfica na categoria Denominação de Origem recebido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

O registro significa que a erva-mate produzida nessa região tem características específicas do local de origem com o valor cultural intrínseco e uma identidade própria, isso faz com que o produto, na prática, diferencie-se dos demais do mercado.

Neste caso, o reconhecimento se deu pelas particularidades no manejo das plantas que são nativas da região. Além disso, elas são cultivadas sobre a sombra de árvores como as araucárias, comuns no Sul. Esse sombreamento é responsável por proporcionar à erva maiores teores de cafeína.

Neste caso, o reconhecimento se deu pelas particularidades no manejo das plantas que são nativas da região. Além disso, elas são cultivadas sobre a sombra de árvores como as araucárias, comuns no Sul. Esse sombreamento é responsável por proporcionar à erva maiores teores de cafeína.

Em comparação com outras amostras recolhidas de ervas-mate do Paraná, do Rio Grande do Sul e da Argentina, o espécime do norte de Santa Catarina apresenta mais brilho, uma coloração verde mais intensa e um sabor é mais doce.

Esta é a sétima Indicação Geográfica conquistada por Santa Catarina e abrange diretamente 12 municípios e parte de outras oito cidades da região. O estado está entre os maiores produtores nacionais é o terceiro – atrás apenas do Rio Grande do Sul e do Paraná – maior consumidor de chimarrão e tereré, que levam a planta.