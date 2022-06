Caminhões acima de 4 toneladas estão proibidos de circular no centro de São Joaquim

Um dos principais pontos nas mudanças do trânsito em São Joaquim, foi a proibição de veículos pesados nas ruas centrais do município. A ideia é evitar a circulação de caminhões acima de 4 toneladas, para evitar desgaste no asfalto e dar mais fluidez no transito na área central.

Os principais pontos e trechos de proibição de circulação de caminhões acima de 4 toneladas:

Rua Marcos Batista: trecho da Funerária Santo Anjo até às Don Marques;

Rua Lauro Muller: Trecho da esquina do Valdomiro Ordengenge até a Prefeitura;

Rua Getúlio Vargas: trecho do Sindicato Rural até o Poko Preço;

Rua da casa de Pedra;

Boulevard em toda sua extensão. Lembrando que caminhões até 4 toneladas que usarem essas vias deveram usar as vagas de carga e descarga, ficando proibido o estacionamento em cima de calçadas, sujeitando os mesmos as penalidades do CTB;

Rua Inácio Palma: Trecho da Di Marco;

Rua lateral da farmácia Ac farma até a subida para Agripa de Castro;

Rua Murilo Bortoluzzi desde a descida sentido hospital até os bombeiros;

Rua da SOS Bebidas em toda a sua extensão;

A infração à restrição de circulação de caminhões se enquadra no artigo 187 do CTB. A penalidade a ser aplicada é uma multa por infração média e 4 pontos na CNH, e pode ser feita sem abordagem ao condutor. Já se você circular com dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos legalmente sem autorização, a infração será de natureza grave segundo o artigo 231 da CTB, com multa e retenção do veículo para regulamentação, além de 5 pontos na CNH.

*Exceto veículos de carga e descarga respeitando as vagas, horários e o trânsito

Fonte: Assessoria de comunicaçã Prefeitura Municipal de São Joaquim