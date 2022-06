Cidasc se pronuncia sobre a decisão da Anvisa de suspender agrotóxico; Confira

A Anvisa determinou, nesta terça-feira, 21, a suspensão cautelar do ingrediente ativo Carbendazim e seus produtos técnicos. A decisão cautelar diz respeito à importação, produção, distribuição e comercialização do agrotóxico. A suspensão deve durar até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica pela Agência.

O engenheiro agrônomo da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc e gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas, Matheus Mazon Fraga, alerta que o Despacho nº 60, de 21 de junho de 2022, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve ser cumprida por todos os envolvidos.

Fonte: Cidasc