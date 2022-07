Aconteceu em Brasília, nesta quarta-feira (13), a Reunião do Fórum Parlamentar Catarinense para debater as ações de fiscalização do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na Coxilha Rica, região de Lages.

O ministro Joaquim Leite se comprometeu a tratar tecnicamente o assunto.