Show com Henrique e Juliano arrasta multidão na primeira noite de Festa do Pinhão

O show mais aguardado da primeira noite da Festa do Pinhão arrastou uma multidão no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages. Nesta sexta-feira (02), a dupla Henrique e Juliano subiu ao palco nacional e embalou com o sertanejo sofrência e o modão.

As milhares de pessoas que compraram o ingresso para o show esperavam os artistas que lançam um hit atrás do outro e conquistam números cada vez mais impressionantes na música nacional. Nas primeiras horas, a cantora Ana Clara e o DJ KVSH se apresentaram na festa.

Sucessos como “Arranhão”, “Erro Planejado” e “Briga Feia”, entoaram no parque, cantadas pela multidão que acompanhou o show em todos os cantos próximos do palco nacional da Festa Nacional do Pinhão.

A 33ª edição vai até 11 de junho no Parque de Exposições Conta Dinheiro, e espera receber 300 mil visitantes, mesmo sob temperaturas negativas na cidade de Lages. Artistas nacionais de peso e locais devem subir nos palcos do evento.