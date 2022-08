AGRONEGÓCIO É RESPONSÁVEL POR QUASE 1/3 DO PIB DO PAÍS

O agronegócio é responsável por quase um terço do PIB brasileiro, representando um dos maiores percentuais no mundo e o maior entre os países com economia forte. Com um papel de destaque na economia do país, sendo responsável por uma fatia substancial do PIB brasileiro, o agronegócio do país se torna cada vez mais importante, também, para garantir o alimento no mundo. O PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), alcançou recordes sucessivos em 2020 e em 2021, com esse biênio se caracterizando como um dos melhores da história do agronegócio nacional.

O agronegócio brasileiro é, já há anos, o mais eficiente e bem-sucedido setor da economia brasileira. É ele que garante a liquidez internacional do Brasil em divisas, com os recordes seguidos que consegue nas exportações — e fornece ao país os dólares para pagar as suas importações. É ele que alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora, além da população brasileira.

Diante do bom desempenho do PIB agregado do agronegócio em 2021, o setor alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, a maior desde 2004 (quando foi de 27,53%).

Segundo pesquisadores do Cepea, os segmentos primário e de insumos se destacaram em 2021, com aumentos de 17,52% e 52,63%, respectivamente. O PIB também cresceu para os outros dois segmentos, 1,63% para a agroindústria e 2,56% para os agrosserviços. Dentre os ramos, enquanto o PIB do agrícola avançou 15,88% de 2020 para 2021, o PIB do pecuário recuou 8,95%.

O setor, mesmo durante a pandemia do COVID-19, continuou a trabalhar, com sol ou chuva, garantindo e transformando o Brasil num dos dois ou três maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo — ou, como acontece em muitos casos, no número 1. O agro sustenta e faz prosperar toda uma cadeia de produção na indústria, no comércio e no universo da tecnologia. Fornece emprego, renda e impostos.

Entre os principais países produtores agrícolas no mundo, a Argentina se mantém com uma participação próxima à brasileira. Já os Estados Unidos, tradicional concorrente brasileiro em produtos como soja, milho e carne bovina, possui apenas 5,7% do PIB na agricultura por contar com uma economia altamente diversificada em serviços e indústria.

Texto Original : Compre Rural