Feira do Mel de Santa Catarina terá nova edição virtual com vendas a todo o Brasil

Depois de dois anos sendo realizada de forma virtual devido à pandemia de Covid-19, a Feira do Mel de Santa Catarina voltou a acontecer nas ruas de Florianópolis em 2022. Mas, como a internet permitiu ampliar as vendas para todo o Brasil, a organização do evento decidiu manter o formato e anuncia a 3ª Feira Virtual do Mel.

Ao todo, 24 produtores de todas as regiões de Santa Catarina estarão com méis e derivados à venda durante todo o mês de setembro.

No site, o comprador pode escolher um fornecedor para a sua cidade e entrar em contato diretamente com ele. A venda do mel será tabelada como todos os anos, porém os demais produtos são negociados junto ao produtor, assim como o frete.

De acordo com o presidente da FAASC (Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina), Ivanir Cella, o objetivo é aproximar o produtor do consumidor, divulgar o potencial, a qualidade e a diversificação do mel catarinense.



“Com o site, estamos estabelecendo novos mecanismos de comercialização do mel de Santa Catarina, buscando o desenvolvimento territorial e agregando valor aos produtos. Assim, também podemos expandir a feira do mel de Santa Catarina para consumidores de todo Brasil, que vão ter acesso aos melhores méis, todos com certificação”, diz Cella.

Com informações: ND