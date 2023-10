“Em três dias vai chover em SC o volume previsto para um mês inteiro”, dizem especialistas

Preocupante! Entre quinta-feira (26) e sábado (28), o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho e o meteorologista Piter Scheuer afirmam que vai chover em SC o volume previsto para um mês inteiro, principalmente entre sexta e sábado. Coutinho ainda frisa que este será o período crítico de chuva no estado.

Ronaldo Coutinho explica que ao longo da semana, de segunda a quarta-feira, pode haver chuvas pontuais. Mas as chuvas começam a ficar intensas a partir de quinta-feira, sem riscos de granizo e vento, mas com possibilidade de temporais.

“Toda Santa Catarina, qualquer cidade tem risco, poucas cidades vão ter problemas de granizo e vento e a maioria vai ser temporal de chuva. Chuva forte será em todo o Oeste, toda a Serra, Grande Florianópolis, boa parte do Vale do Itajaí, parte do Planalto Norte e com menos problemas na região de Joinville, São Bento, Campo Alegre, área de Jaraguá, Schroeder, São Francisco, Garuva e Itapoá”, pontua Coutinho em vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo a organização Conexão Geo Clima, as chuvas ocorrem por causa da onda de calor que chegou a Santa Catarina neste final de semana (22 e 23) e tanto Santa Catarina quanto a região Centro-Norte do Rio Grande do Sul serão afetados.

Com informações: SCC10