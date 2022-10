Maçã/Cepea: Exportações de suco estão superiores na parcial deste ano

As exportações brasileiras de suco de maçã aumentaram na parcial de 2022 (janeiro a setembro). Segundo a Secex, o volume acumulado foi de 19 mil toneladas no período, alta de 27% frente à mesma parcial do ano passado. A receita obtida foi de US$ 23 milhões (FOB), aumento de 47% na mesma comparação.



Este cenário, segundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, está relacionado, à maior quantidade de maçãs sendo destinada às indústrias de processamento mesmo com a menor produção nacional, já que houve impacto de granizos em algumas localidades, e as frutas foram mais miúdas na safra 2021/22, colhida no começo deste ano. Além disso, o rendimento industrial foi favorecido pelo maior ºbrix, resultado da estiagem no período de enchimento, que impactou em uma maior concentração de açúcares.