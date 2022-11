Governo de Santa Catarina investe R$ 65,3 milhões para fortalecer a agricultura familiar

As prefeituras catarinenses estão com a frota renovada para apoiar a agricultura familiar. Com um investimento que passa de R$ 65,3 milhões, o Governo do Estado acaba de destinar 644 veículos e equipamentos agrícolas para mais de 190 municípios. Os recursos são de convênio com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento via emendas parlamentares de deputados e senadores de Santa Catarina. A solenidade, com a presença do governador Carlos Moisés, ocorreu nesta segunda-feira, 21, na sede da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, em Florianópolis.

“Nosso governo foi um dos que mais investiu no agronegócio em 2021. Contemplamos os municípios com maquinário, insumos e programas que permitem ampliar a produção, levar mais segurança e qualidade de vida ao homem e à mulher do campo. Santa Catarina tem um modelo de produção baseado na agricultura familiar que nos dá orgulho pelos resultados de excelência alcançados a cada ano”, frisa Carlos Moisés.

Os novos maquinários foram adquiridos por meio de emendas parlamentares – R$ 57,8 milhões – com contrapartida do estado: R$ 7,5 milhões.

“Hoje é um dia de muita alegria em que o Governo do Estado, por meio da parceria com a bancada parlamentar, entrega investimentos que vão ajudar as famílias agricultoras a produzir mais e melhor. Ao garantir a contrapartida dos recursos, o Governo reconhece a força e o trabalho do produtor rural catarinense”, aponta o secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto.

Entre os equipamentos repassados aos municípios estão tratores, ensiladeiras, escavadeiras hidráulicas, balança bovina, carretas basculante, perfuradores de solo, distribuidores de adubo líquido.

O presidente da bancada federal catarinense, deputado Darci de Matos, destaca que os investimentos são fruto da parceria entre o fórum e o Governo do Estado e agradeceu ao governador Carlos Moisés por ser solícito às demandas dos parlamentares catarinenses.

As máquinas representam uma grande conquista para os municípios. Segundo o prefeito de Ouro, Claudir Duarte, o ato em favor da agricultura familiar fomenta a economia do município que gira em torno da produção agrícola nas pequenas propriedades. “Todo gesto em favor da nossa agricultura reflete em melhores condições para que as famílias possam continuar produzindo para Santa Catarina, o Brasil e o mundo”, agradece.

Os parlamentares federais que destinaram emendas para a compra de equipamentos são os senadores Dário Berger, Esperidião Amin e Jorginho Mello; e os deputados federais Angela Amin, Carmen Zanotto, Carlos Chiodini, Caroline de Toni, Celso Maldaner, Daniel Freitas, Rogério Peninha Mendonça, Hélio Costa, Fábio Schiochet, Geovania de Sá, Pedro Uczai, Darci de Matos, Ricardo Guidi, Coronel Armando e Rodrigo Coelho.



Municípios contemplados

Serão beneficiados os municípios de Abdon Batista, Abelardo Luz, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas Frias, Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anchieta, Anita Garibaldi, Antônio Carlos, Apiúna, Araranguá, Armazém, Arroio Trinta, Ascurra, Atalanta, Aurora, Bandeirante, Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Bom Retiro, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Caibi, Camboriú, Campo Belo do Sul, Campo Erê, Campos Novos, Capão Alto, Capivari de Baixo, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Chapecó,Cocal do Sul, Cordilheira Alta, Coronel, Freitas, Coronel Martins, Correia Pinto, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Dona Emma, Entre Rios, Ermo,Faxinal dos Guedes, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Galvão, Governador Celso Ramos, Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guarujá do Sul, Guatambú, Herval d`Oeste, Ibiam, Ibirama, Içara, Ilhota, Imaruí, Imbituba, Imbuia, Imperatriz, Indaial, Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçú, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Itá, Itaiópolis, Itapiranga, Itapoá, Jaborá, Jacinto Machado, Jaguaruna, José Boiteux, Jupiá, Lacerdópolis, Lages, Laguna, Lajeado Grande, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lindóia do Sul, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Mafra, Major Gercino, Maracajá, Maravilha, Massaranduba, Matos Costa, Mondaí, Monte Carlo, Monte Castelo, Morro Grande, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Orleans, Otacílio Costa, Ouro, Ouro Verde, Paial, Painel, Palmeira, Papanduva, Passo de Torres, Pedras Grandes, Penha, Peritiba, Pescaria Brava, Petrolândia, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta, Ponte Serrada, Porto União, Pouso Redondo, Presidente Castelo Branco, Presidente Nereu, Princesa, Progresso, Quilombo, Rio das Antas, Rio do Oeste, Rio Fortuna, Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Rodeio, Romelândia, Saltinho, Sangão, Santa Helena, Santa Rosa de Lima, Santa Terezinha, Santa Terezinha do Progresso, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Bernardino, São Bonifácio, São Carlos, São Domingos, São Francisco do Sul, São João Batista, São João do Sul, São Joaquim, São José do Cedro, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Ludgero, São Martinho, São Miguel da Boa Vista, São Pedro de Alcântara, Saudades, Schroeder, Seara, Serra Alta, Siderópolis, Sombrio, Sul Brasil, Tangará, Tijucas, Timbé do Sul, Timbó, Timbó Grande, Três Barras, Treze de Maio, Trombudo Central, Turvo, Urubici, Urupema, Urussanga, Vargeão, Vidal Ramos, Vitor Meireles, Witmarsum, Xanxerê e Zortéa.

Fonte: Sec. de Agricultura – SC