Na última quarta-feira (30/11) no Salão Paroquial, a associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (Assea), fez participação no 1º Seminário de Valorização das Indicações Geográficas da Serra Catarinense. O evento é uma promoção do Sebrae/SC e o Assea realizou palestra sobre Holding Rural – Planejamento Patrimonial e Sucessório.