Com casa cheia “Lojas Colombo” inaugura filial em São Joaquim

“Isso demonstra o quanto São Joaquim é importante e o quanto queremos estabelecer aqui uma parceria duradoura de bons negócios” Lojas Colombo

A Cidade da Neve, ganhou um presentão na manhã desta última quinta (01) com a inauguração de uma filial das Lojas Colombo, localizada na Rua Marcos Batista (ao lado do laboratório Biodiagnostico) bem no centro da cidade.

Aguardada chegada da rede de Lojas Colombo à São Joaquim foi marcada, nesta quinta-feira (1), por uma grande festa, loja cheia, atrações como palhaços, perna-de-pau, show com Tchê Barbaridade no final da tarde e muito entretenimento. Em São Joaquim, foi recebida de braços abertos pelo povo que lotou a loja. “É motivo de muita alegria, satisfação e emoção.

A inauguração contou com a presença do Diretor comercial na Lojas Colombo S/A Odair Ziero destacando a prosperidade de São Joaquim, com o Padre Victor Grassi abençoando o novo empreendimento e um público animado, dando boas-vindas a esta excelente loja que traz um dos maiores desenvolvimento do sul do país gerando renda, geração de empregos e competitividade ao comércio joaquinense.

É uma expectativa realmente muito grande, a inauguração de uma nova loja é um dos momentos únicos e a nossa chegada aqui em São Joaquim já era esperado há algum tempo por entender que esta comunidade muito próspera que a cidade está se desenvolvendo e queremos trazer exatamente isto, uma alternativa a mais, uma opção para todas as pessoas aqui da cidade” Relatou Maria do Carmo gerente de marketing das lojas colombo.

A nova loja tem um espaço de 250m² de exposição e conta com mix de produtos pensados para atender as mais diversas necessidades dos clientes e prioriza oferecer conforto e bem-estar aos consumidores de São Joaquim e região. O ambiente foi totalmente pensado para dinamizada exposição de móveis, eletrodomésticos e toda linha de tecnologia, esporte e lazer, decoração e uma diversidades de produtos.

Inauguração Lojas Colombo São Joaquim

“Para nós é uma grande satisfação trazer uma nova oportunidade para a cidade, uma nova opção com novas mercadorias, um modelo diferenciado de atendimento. Isso é tudo que a nossa cidade estava precisando. Temos aqui uma grande satisfação de desenvolvimento, de geração de emprego, seja empregos diretos e indiretos, estamos movimentando a cidade no geral, contamos com 8 colaboradores sem contar equipes de fretes, montadores, panfleteiros. Além disso, temos preços muito competitivos, a loja inteira já está em oferta e é uma ótima oportunidade para você realizar seu sonho, então corra para a Colombo. Relatou Felipe Figueiredo do Canto Lopes, gerente das Lojas Colombo São Joaquim.

Além de muitos brindes, ofertas exclusivas e atendimento diferenciado, a comunidade joaquinense também será agraciada com show comemorativo de inauguração com a Banda Tchê Barbaridade, que ocorrerá hoje, a partir das 18h, em frente à loja.

Confira algumas fotos do evento de hoje.

“São Joaquim é uma cidade simples e de gente trabalhadora, e assim são as lojas Colombo uma empresa de gente que gosta de gente” Finalizou Odair Ziero – Diretor comercial na Lojas Colombo

Vejas as imagens: