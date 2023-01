Embrapa desenvolve cultivar de maçã full color

O avanço das tecnologias agronômicas não envolve só as formas de plantio ou insumos, mas pesquisa também a receptividade dos produtos pelo consumidor. Essa estratégia é o ponto forte da cultivar Purple Gala: uma maçã que promete as mesmas características das outras variedades de gala – inclusive com plantio e colheita – mas com uma casca em vermelho vivo que chama atenção dentre as outras frutas. Essa característica pode ser o diferencial que vai agregar mais valor e prestígio para o produtor de maçã do Brasil.

A Purple Gala segue uma tendência mundial de melhoramento de produtos agrícolas que envolvem mais que apenas a produção. A cultivar aposta no apelo para os sentidos do comprador e a percepção deste de que uma maçã full color (completamente recoberta pela mesma cor) é mais suculenta que suas concorrentes “rajadas” e com partes amarelas. Essa percepção pode incentivar a escolha da Purple em detrimento de outras maçãs, mesmo que o preço seja maior.

Selecionada pela primeira vez em 2013 pelo melhorista João Zuanazzi, em Vacaria, a cultivar é o principal destaque da empresa Jardim dos Clones, formada pelos sócios Fernando Soldatelli e Ermano Varaschin. Desde 2018, a empresa fechou parceria com a Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves, para viabilizar a validação agronômica necessária e tornar a variedade um produto comercial. Soldatelli foi o produtor validador da cultivar, ou seja, a partir dos pomares plantados em sua propriedade e cuidados por sua equipe, saíram as frutas que foram analisadas posteriormente pelo técnico da Embrapa.

Para o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Paulo de Oliveira, a Purple Gala apresentou todas as características necessárias de crescimento, colheita e armazenamento necessários para a validação comercial, sendo essa variedade considerada habilitada pela Embrapa. “Verificou-se que a cultivar era destaque”, afirma Zuanazzi. Depois desse passo, a Purple Gala foi encaminhada para um teste de mercado, estágio em que se encontra neste momento.

Uma vantagem que pode agregar valor à produção é a homogeneidade e qualidade da fruta, o que, conforme Soldatelli, fez com que, em média, 90% das plantas colhidas por ele alcançassem a CAT 1, a melhor das classificações de qualidade da maçã. Ainda segundo ele, outras variedades de Gala costumam ter cerca de 55% de sua produção com essa classificação. O empresário acredita que essa maior qualidade dos produtos vai ser bastante refletida na rentabilidade. A previsão é que na safra 2023/2024 a maçã Purple Gala já esteja disponível nos principais mercados consumidores nacionais.

Os proprietários da marca afirmam que a recepção do público no varejo tem sido muito boa, o que causa uma demanda maior do que a produção atual é capaz de atender. Houve, inclusive, tratativas em países europeus, como a Itália, para inserir essa cultivar no mercado internacional. O modelo de negócio que vai ser aplicado pela Jardim dos Clones ainda não está definido, mas os produtores interessados podem mandar mensagem para o telefone (54) 99973-1371.

*Sob orientação de Nereida Vergara.

Lucas Keske*