Cidasc participa do “27º Show Tecnológico Copercampos” e orienta visitantes sobre a importância de prevenir a Influenza Aviária no Estado

Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estão presentes no “27º Show Tecnológico Copercampos”, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, em Campos Novos, com um stand institucional e apresentam as ações de defesa agropecuária da companhia e repassam orientações sobre a Influenza Aviária, conhecida também como gripe aviária, detectada em vários países da América Latina, aos visitantes. O Brasil nunca registrou focos e segue livre da enfermidade em seu território e segue monitorando o quadro e planejando ações junto aos órgãos de defesa agropecuária para proteger o plantel avícola brasileiro.

Participam do evento os médicos veterinários do Departamento Regional da Cidasc de Campos Novos, Araceli Zanandrea, Anderson Favretto, Andrea Vieira Paes, Andreia Rodrigues Lemes Araujo e Silvana Galvan, além dos agrônomos do Departamento Regional da Cidasc de Caçador, Álvaro Antônio Ribas Dourado, Fernando José Felix e João Altino Boeira de Almeida.

O gestor do Departamento Regional de Campos Novos, Herno Marcio Godel ressalta a importância da Cidasc estar presente no evento considerado de grande importância na promoção do agronegócio. “A Cidasc faz questão de estar presente no ‘27º Show Tecnológico Copercampos’ em função da sua importância para o setor e pela oportunidade de estar próximo dos produtores rurais e comerciantes de insumos agrícolas. Além de fiscalizar a produção animal e vegetal, aproveitamos os eventos agropecuários para levar educação sanitária aos visitantes”, destaca Herno.

Campos Novos é conhecida como o celeiro catarinense de maior produtor de grãos do Estado e tem as maiores propriedades de terras. Em virtude de se destacar na produção de grãos, é também a região que desenvolve as tecnologias mais avançadas de pesquisa e melhoramento genético de sementes, na busca por produtividade e ganho em escala.

+ 27º Show Tecnológico Copercampos”, em Campos Novos (SC)

O Show Tecnológico Copercampos é um dos maiores eventos do Agro brasileiro, e tem como principal objetivo promover o crescimento socioeconômico no campo, abrindo um novo mundo para os produtores rurais.

Por Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc